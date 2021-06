El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, se refirió a los argumentos que presentó Fuerza Popular respecto a presuntas firmas falsas de las actas de votación. “Nosotros podemos decir, esta firma se parece o no se parece. Si decimos que no se parece, entonces ‘hay fraude’. Pero eso lo tiene que decir un experto, no solo viendo la copia del Reniec, porque puede resultar que una persona sea analfabeta y no sepa cómo firmar todas las veces iguales”, comentó. | VIDEO: Justicia TV