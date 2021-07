Keny Morales, madre de cuatro menores, denunció haber sido agredida por su pareja, Elvis Sisniegas, en una calle de San Juan de Miraflores, “Yo intento correr y es ahí donde él me agarra, me jala y caigo al piso. Ahí me empieza a arrastrar y patear la cabeza (...) él estaba intentando sacar el alicate para golpearme”, dijo a América Noticias. La agraviada contó que ha denunciado hasta el siete oportunidades a su pareja por violencia física y por intentar quemar su vivienda. | VIDEO: América TV