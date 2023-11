Cuarto Poder reveló los testimonios del trágico suceso que acabó con la vida de Rosa Benavides. De lado, la Fiscalía determinó que Felipe O’Neill no cometió feminicidio contra Rosa de Jesús Benavides, ya que el caso configura como un homicidio culposo. “A las 3:57 pm recibí una llamada telefónica de mi amigo (Felipe O’Neill) diciendo que me llamaba para despedirse, que su canguro se había disparado y no iba a ir a la cárcel por un accidente”, relató Óscar Chirinos Barrios, amigo de Felipe O’Neill.