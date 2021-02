Médicos y enfermeras siguen haciendo cola frente al hospital Rebagliati en Jesús María para recibir la vacuna contra la Covid-19. Flor Bazán, representante del gremio de enfermeras y quien está con licencia sindical, denunció que no se está respetando el cronograma inicial. “Hay más de 100 enfermeras que están en UCI que no están en el cronograma (..) no hay una lista oficial”, comentó. | América TV