Una iracunda gestante fue grabada cuando se enfrentaba a gritos a un policía que no sabía qué hacer, debido a que la mujer estaba embarazada, la señora decidió retar al policía a que la lleve y se puso cara a cara con otra efectiva de policía que le pedía que no abuse de su estado. En el clip no se muestra por qué la mujer estaba siendo intervenida. | VIDEO: TikTok