Aída Martínez ya tiene cinco meses de embarazo y fue captada manejando bicicleta, hecho que fue cuestionado por sus seguidores. “He hablado con mi ginecólogo y me ha dicho que yo haga las cosas hasta que las crea conveniente. Yo me siento super bien manejando bicicleta, así que no se preocupen por mí”, comentó en un video. | Instagram