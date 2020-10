“No sé por qué me tiene que mencionar a mí, yo no me puedo defender, estoy parada como una sonsa”, dijo Alejandra Baigorria sobre los comentarios de Cardozo en la guerra de hip hop. “¿No te cansas de ser el pasatiempo de Alejandra? (...) ¿O será que solo estás con Alejandra para que pague tus cuentas?”, fueron algunos de los cánticos del brasileño en Esto Es Guerra | Video: Estás en Todas