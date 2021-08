Alfredo Adame arremetió contra Cristian Zuárez luego de que este saliera en defensa de Laura Bozzo. El actor mexicano tuvo fuertes calificativos contra el argentino al tildarlo literalmente de mantenido. “Es un pacotillo de quinta, que vivió de esa mujer 17 años, que no tiene ningún talento. Que no podría sobrevivir si no vive de talonear a señoras mayores. Es una inútil, un zángano. Yo lo veía en Televisa cargándole el portafolio”, sentenció | VIDEO: América TV.