Tras afirmar que no lo conoce, Andrea San Martín contestó que cuando le preguntaban quien le parecía guapo de los chicos reality, para ella, era Said Palao, actual pareja de Alejandra Baigorria. Dejó en claro que eso pensaba hace tiempo y que ya en alguna oportunidad lo había explicado. En Instagram se confirmó que ella lo sigue en esta red social, pero él no.