Andrea San Martín hizo una inesperada confesión en “Mujeres al Mando”. Contó que se pelea con Sebastián Lizarzaburu por Cristiano Ronaldo. “Yo me peleo con Sebastián porque él lo defiende como si estuviera enamorado de Cristiano. Mejor me quedo con mis seleccionados”, contó. Además, Andrea San Martín contó que para ella el futbolista internacional no es guapo. “No, es el más feo de todo. No sé por qué les gusta”.