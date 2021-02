El periodista Samuel Suárez hizo de las suyas en su plataforma Instarándula, donde respondió algunas preguntas de sus seguidores. Algunos le preguntaron si cree que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu retomen su relación. Para el periodista de espectáculos, los exchicos reality no volverían, pero sorprendió diciendo: “Creo que sí puede haber la posibilidad, no he dicho que haya sucedido, pero sí la posibilidad de que se junten esos cuerpos y recuerden viejos momentos. Eso sí creo que puede pasar”.