Angie Arizaga contó que con Jota Benz se ha vuelto una persona detallista estando con Jota Benz. Incluso contó que antes, en sus anteriores relaciones, no festejaba los aniversarios. “Estoy aprendiendo a ser detallista. A mí antes no me gustaba eso de los regalos, jamás en mi vida he celebrado eso de los meses. Siempre tiene detalles”. Además, reveló lo que recibió en su segundo mes. “Ayer me envió unas rosas rojas y un osito en forma de rosas y luego me dijo que saldríamos ahora que se puede”.