El Presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores-Aráoz, aseguró que no se aferra al cargo, "pero que tampoco se puede dejar vacío el poder, eso lleva a la anarquía”. “No podemos llevar al país a la anarquía. ¿La solución es más enfrentamiento? Creeemos que no, estamos buscando soluciones. No hemos tratado sobre la renuncia del señor Merino”, comentó tras salir de su casa. | América TV.