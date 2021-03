Brunella Horna se animó a aprender a cocinar en vivo en el programa ‘En Boca de Todos’, donde confesó que no sabe cocinar, por lo que aprovechó un enlace con María Pía Copello para que le dé unas clases de comida saludable. “No es por mentir no es por exagerar, pero no cocino nada. Sé comer buenazo, pero no cocino nada”, sostuvo la novia de Richard Acuña. Lamentablemente el resultado no fue lo que esperaba y se convirtió en el punto de las bromas de sus compañeros. (Video: América TV).