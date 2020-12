Christian Domínguez sorprendió al hablar de su aún esposa, Tania Ríos, con quien se casó a los 18 años. Ella se fue a vivir a Estados Unidos. “Estoy a un pasito de que me den el divorcio”, contó en el programa “Estás en todas”. “¿Te dan tu divorcio y te vuelves a casar?”, consultó Choca, pero el cumbiambero evadió la pregunta: “Sí me gustaría tener un hogar constituido. No sabemos qué tan pronto sea”.