Christian Domínguez confesó el verdadero motivo por el que Pamela Franco no quería que participe en “El Artista del Año”. En “América Hoy”, el cumbiambero se sinceró al decir: “Ella no quería que esté porque según ella, yo ya no tenía nada que demostrar de lo que la gente conocía. En cambio ella sí creía que podía estar porque quería que la conocieran”, respondió. Christian Domínguez acotó que él sí quería estar en “El Artista del Año”. | VIDEO: América TV