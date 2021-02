El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, recomendó no bajar la guardia ante la segunda ola de Covid-19 que atraviesa nuestro país. Además, señalo que la vacuna no funciona inmediatamente, se necesita de 35 días para generar anticuerpos. “Los cuidados hoy ante la tremenda ola no deben de bajar, simplemente estamos empleando una nueva arma, pero que no funciona inmediatamente y necesita de 35 días para generar anticuerpos”. (Video: TV Perú).