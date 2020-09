“Hay un 75% en Perú que no está infectada del Covid-19, es decir, son sensible a infectarse”, comentó Patricia García, médico infectóloga. Agregó, que “no es cierto” que nuestro país haya alcanzado la denominada "inmunidad de rebaño”. En ese sentido, la exministra de Salud pidió a la población no bajar la guardia.