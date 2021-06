Cuto Guadalupe aseguró que no solo “ama” a Gianluca Lapudula, sino a todos los integrantes de la selección peruana. Sin embargo, dijo que durante el partido contra Ecuador, Lapadula lo sorprendió gratamente. “Yo realmente tengo una admiración por toda la selección, pero no sé Lapadula en ese momento, en ese partido, estaba poseído y lo dije. No tiene nada de malo decir te amo”. Seguidamente agregó: “Me agarró en mis cinco segundos. He tenido problemas con mi esposa por eso”.