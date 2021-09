En “América Hoy”, Diana Sánchez se sinceró y dijo que prefiere ser recordada por alzar la copa en “El Gran Show” en el 2017 que por su paso por “Combate” o “Esto Es Guerra”. Dijo que ganar es algo que hasta ahora la enorgullece. “Yo soy chica reality o he estado en los reality y por lo que a mí m gusta que me recuerden es por haber campeonado en El Gran Show. Es de las cosas que más me hace sentir orgullosa, contenta, de haber levantado una copa”, dijo y sorprendió. | VIDEO: América Hoy.