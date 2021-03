El popular “Diablito”, Diego Chávarri, se encuentra enamorado y compartió en sus redes sociales la sorpresa que le hizo su amada por su primer mes juntos. La joven se esforzó con los detalles y él no dudó en expresarle su agradecimiento, además de compartir una foto juntos. “Si me preguntan cómo me siento desde hace un mes... les respondería con esta foto!! TE AMO AMOR!!”, escribió Chávarri. Ella se llama Onelia Molina y es odontóloga de profesión.