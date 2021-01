La producción del reality “Esto es guerra” anunció que sancionó a Mario Irivarren Karen Dejo y Luana Barrón por no cumplir con las medidas sanitarias para evitar el contagio de coronavirus. “Tenemos responsabilidades que cumplir, si hay personas que no han empezado esta temporada con nosotros -cabe decir la señorita Karen Dejo, el señor Mario Irivarren y la señorita Luana- es porque ellos han sido sancionados por no cumplir con los protocolos que todos los peruanos debemos cumplir”, señalaron.