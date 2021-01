Tula Rodríguez anunció que tuvo realizarse la prueba del coronavirus para descartar que se haya contagiado durante sus vacaciones. “Como el lunes empieza el programa y nadie puede entrar si no tiene la prueba del hisopado, me la hicieron. Tengo que reconocer que pensé que me iba a doler más”, señalo la conductora. La también influencer se mostró sumamente emocionada por el regreso de ‘En Boca de Todos’ este lunes 18 de enero. (Video: Instagram/@tulaperu).