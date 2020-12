Ethel Pozo se mostró consternada por lo ocurrido con su amiga Sofía Franco, quien chocó su camioneta cuando estaba manejando en estado de ebriedad. “Por supuesto, me preocupo, somos seres humanos, yo conozco a Sofía de chiquita, me afecta mucho que haya tenido un accidente”, comentó. “Está mal (lo que hizo), ella lo sabe, pero me preocupé por ella”, dijo a América HOY.