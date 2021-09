La conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, contó a través de Instagram que retornó al gimnasio luego de varios meses. Ella reconoció haber estado comiendo mucho, por lo que tuvo que inscribirse. “Después de todo lo que he almorzado y han visto, me he matriculado en el gimnasio. A empezar con esto”, contó la hija de Gisela Valcárcel. | VIDEO: Instagram.