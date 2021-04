Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, le hizo pasar un incómodo momento a Ethel Pozo luego de que ella resaltara que no todas las personas en la calle lo conocen pese a formar parte del programa “América Hoy”. Él no se quedó callado y le dijo que ella tampoco es tan conocida como cree. “Pero Ethel tampoco hay gente que te conoce. No te creas tan importante”. La hija de Gisela no se quedó callado y la respondió.