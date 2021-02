El cantante, Ezio Oliva, utilizó sus redes sociales para responderle a una usuaria que aseguro que el cantante recibió dinero de Promperú por el concierto que ofreció en Cusco: “Estimada Maju, gracias por escribir pero por favor no seas tan ligera en asegurar cosas de las que no tienes pruebas. Te invito a que investigues más en cualquiera de las plataformas fiscalizadoras del estado y me envíes esa factura de la que nos cuentas”, fue la respuesta del rockero. (Video: Instagram/@eziooliva).