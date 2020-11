Faraón Love Shady, el popular cantante de trap, dedicó un serio mensaje a las mujeres, tras los numerosos casos de acoso callejero y violencia sexual en el Perú. “Yo les digo: cada persona, cada mujer disfruta de su sexualidad. Siempre haya consentimiento de las dos partes, de la mujer y del varón. Cuando una mujer dice no, es no, no se le obliga a nadie”, dijo el artista en “El Reventonazo de la Chola”. | América TV.