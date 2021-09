La actriz y modelo Flavia Laos reveló que el productor de “Esto Es Guerra”, Peter Fajardo la llamó para ingresar al reality de competencia. Sin embargo, ella lo habría rechazado pues ya tiene otros planes. “Ya me llamó, fue el miércoles en el shower de Ivana y la verdad es que yo no planeo ingresar ahí porque yo tengo planeado ahorita viajar, no podría estar en La Academia”, dijo Laos, quien igual destacó la actuación de los guerreros. “Es súper bueno porque los estamos viendo en otro aspecto, me parece chévere lo que están haciendo con los chicos”, finalizó.