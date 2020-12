Flor Polo Díaz no pudo contener las lágrimas cuando le preguntaron por la reciente infidelidad que sufrió su mamá Susy Díaz. Ethel Pozo dijo que se siente identificada con Flor porque su madre, Gisela Valcárcel, también fue engañada alguna vez. “Yo también he pasado momentos difíciles cuando a mi mami no le fueron honestos, leales”, contó al programa América HOY.