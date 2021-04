El candidato presidencial George Forsyth fue entrevistado en América Noticias y contó que su salud va mejorando: “Me siento bastante mejor, así que estoy seguro que en un par de días voy a estar bien (...) Yo no me enfermaba hace 10 años, por lo menos, tengo una vida bastante saludable y al ser deportista tenemos un buen estado. Por eso cuando me enfermé pensaba ‘ahorita se me va a pasar’, pero ha sido bastante duro, entonces sí hay que prestarle mucha atención. El exfutbolista también reveló los cuidados que tiene para evitar el daño en los pulmones: “Estoy contento porque ha bajado la fiebre, lo que pasa es que tampoco es un indicador muy positivo (...) hay que cuidar los pulmones, el doctor me ha dicho que tengo que estar solamente sentado”.