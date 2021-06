Brigitte Román, sobrina de Gianluca Lapadula, es quien ha paseado por Lima con el futbolista y confesó para “Domingo al Día” que él no quiere irse de Perú, aunque tiene que hacerlo. “No quisiera irme me dice, quisiera quedarme. Eso hace que uno sienta que él la pasa bien”, dijo Román, quien es cantante. Agregó que su tío además de ser bueno con la pelota y el piano, tendría buena voz, aunque el futbolista no lo quiere reconocer. Ella le deseó lo mejor y está segura que dará todo en la Copa América.