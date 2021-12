Gino Pesaressi y Ducelia Echevarría protagonizaron una tensa situación luego de que ella no votara por él para que sea el modelo del mes de junio en el calendario de “En Boca de Todos”. Al no conseguir su voto, Gino Pesaressi arremetió y le dijo de frente: “¿Por qué me has bloqueado?”. El co-conductor aseguró que el trasfondo no tiene nada que ver con que él la haya invitado a salir, pues eso no ocurrió. Ducelia Echevarría le respondió: “Es más, ni siquiera somos amigos. Nos conocemos del programa nomás, somos compañeros”. | VIDEO: América TV.