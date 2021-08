Gisela Valcárcel hizo un comentario que no pasó desapercibido luego de que Korina Rivadeneira, Diana Sánchez y Angie Arizaga se presentaran en la pista de “Reinas del Show” bailando Moulin Rouge. La “Señito” quedó sorprendida por sus movimientos que les dijo: “Yo me quedo sin plata y me voy a buscarla a ustedes. Yo las pongo en un parque y yo cobro y luego repartimos entre las cuatro, pero yo organizo esa pasada”. Estas declaraciones las sorprendieron, en especial a Diana Sánchez, quien reaccionó abriendo la boca. | VIDEO: América TV.