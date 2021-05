‘Giselo’ no tuvo reparos en arremeter contra Ethel Pozo luego de que Gisela Valcárcel le dijera que ya sabe que él no llega temprano a “América Hoy” para pasar pauta. Edson Dávila dijo que a diferencia de su hija y demás conductores, él no tiene ‘chuleta’, el aparato donde el productor les marca lo que deben hacer o decir. “Es otro costo. Como usted sabe, yo no tengo ‘chuleta’ como Ethel, es como me sale. Ethel, Janet, Melissa tienen ‘chuleta’, lo mío sale de mi inteligencia, así me voy desarrollando”, respondió.