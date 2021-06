La conductora Janet Barboza pasó un incómodo momento por parte de “Giselo” en el programa “América Hoy”, cuando ella recordó que tiene un sexto sentido el cual le confirmó una traición. “Tengo un sexo sentido, resultó siendo cierto y me traicionado, así como tú me estas traicionando en Reinas del Show”, le dijo a “Giselo”, sin esperar que él le dijera: “Así como cuando le traicionó el señor, ahí cómo no soñó, al que no puedo mencionar”.