La modelo Ivana Yturbe no desaprovechó el momento para felicitar a Natalie Vértiz tras dar a luz a su segundo bebé. La modelo remarcó que fue parto natural. Te mando un beso, en verdad amiga eres una valiente, no como algunos creían, fue natural ojo. Te quiero muchísimo (...) Sé que te ha costado, pero lo lograste”, dijo Yturbe, quien no descartó la posibilidad de que tenga parto natural. “Dios quiera que el mío sea natural. Ya quiero que sea noviembre”.