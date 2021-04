El periodista Jaime Bayly aseguró que el apoyo de Mario Vargas Llosa a Keiko Fujimori es un acto de amor al Perú: “Me ha sorprendido mucho, para bien, que este fin de semana en su columna de opinión, nuestro Nobel de Literatura el ilustre Mario Vargas Llosa, un antifujimorista de toda la vida, haya salido a pedir, invocando a la teoría del mal menor, el voto por Keiko Fujimori. Me parece que es un acto de coraje, de honestidad intelectual y de amor al país”. Sin embargo, aseguró que él no pedirá el voto para la candidata: “Para mí sería fácil unirme (...) a Vargas Llosa y decir: sí, Keiko es el mal menor, sí, yo voy a votar por Keiko, sí, pido el voto por Keiko. Pero no lo voy a hacer, no esta vez”.