La conductora de “América Hoy”, Janet Barboza sorprendió con sus declaraciones sobre Gino Assereto, al indicar que le dicen “Perro del hortelano porque no come ni deja comer”. Antes de preguntar si tiene algo con Jazmín Pinedo, agregó: “A mí me parece que es el termo, calienta ahí nomas”. | VIDEO: América Hoy.