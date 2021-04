¡FUERTE Y CLARO! La conductora de América Hoy, Janet Barboza, se refirió al escándalo del momento protagonizado por la salsera, Yahaira Plasencia, quién fue intervenida por la PNP en plena fiesta Covid festejando con otros chicos realities su cumpleaños. La popular ‘Rulitos’ no tuvo piedad y calificó el accionar de la ‘reina del toto’ como bochornoso. “Horribles imágenes, un artista no tiene que serlo, sino parecerlo... ¿Qué pasa por la cabeza de mucho de estos jóvenes que van a estas fiestas en plena pandemia? Para mí, Yahaira como artista se me ha caído, verla ahí en la maletera de un auto como si fuera delincuente. Bochornosas las imágenes”, sostuvo muy indignada. (Video: América TV).