Janet Barboza afiló su lengua contra el empresario Walter Obregón, luego de que Susy Díaz dijera que su relación no va más. En ese sentido, la conductora de “América Hoy” aseguró que él no es nada sin la exvedette. “Me da pena. Susy confía, se entrega, pero el NN, él no es nada sin Susy Díaz, la volvió a hacer”, acotó la “rulito” sumamente molesta. | VIDEO: América TV