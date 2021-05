Janet Barboza inició aclarando que no menospreció el pescado la carachama, luego de que fuera visto retirándose de la boca y dejándolo en la repisa. Ella aseguró que lo que dejó en un vaso fue la espina del pescado. “Yo lo consumo desde chiquitita y en diferentes regiones tienen diferentes nombres. Como no había un lugar la espinita, lo puso en un vaso”, respondió. Aseguró que no tiene que explicar a nadie el amor que tiene a las regiones del país y sus comidas. También aprovechó para atacar a Magaly Medina para compararla con la carachama. | VIDEO: América TV