Jazmín Pinedo fue consultada sobre su continuidad en América Televisión. Ella aseguró que aún no sabe qué pasará, pues todavía no ha firmado contrato. “No, ustedes saben que aquí las cosas son hasta el final. Yo soy de las personas que no se enfoca tanto hacia el futuro. Yo no puedo pedir más, yo estoy más que agradecida con América, con Pro Tv, por haber hecho tantas cosas en tan poco tiempo. Y si no, ha sido el mejor año. Me encanta”, respondió la “chinita” para América Espectáculos.