Jazmín Pinedo, conductora de “Esto Es Guerra” respondió a los calificativos de “esqueleto” que recibió cuando se mostró en bikini en sus redes sociales. Aseguró que si la agreden en sus cuentas, ella no se quedará callada y responderá. “O sea, ¿tú me golpeas y yo tengo que decir ‘gracias’? No, mi amor”, comentó la ‘Chinita’.