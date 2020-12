Jazmín Pinedo se pronunció por primera vez sobre el ampay, ocurrido meses atrás, donde se le ve ingresando al edificio donde vive su ex Jesús Neyra. “Fue la última vez que me reuní con mis amigos, fue una fiesta larga, que la gente lo interpretó de otra manera (...) Luego de todo lo que se especuló, me aleje de ellos para no involucrarlos”, comentó. “Somos un grupo chiquito de 5 personas, somos muy pegados, como hermanos, nos queremos un montón”, agregó. | América TV