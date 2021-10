La conductora de “Esto Es Guerra”, Johanna San Miguel, se mostró sorprendida de no haber recibido ningún mensaje durante la caída de las redes sociales. Según contó para “América Espectáculos”, cuando WhatsApp volvió, pensó que tendría varios mensajes pero no fue así. Por ello, Johanna San Miguel se mostró sorprendida y dijo estar harta de su soltería. “Colapsaron las redes y cuando regresaron no tenía ni un mensaje. No tengo nada, estoy más seca que Sechura. Estoy buscando algo, estoy desesperada”, dijo en son de broma. | VIDEO: América Televisión.