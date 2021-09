La conductora de “Esto Es Guerra”, Johanna San Miguel, se mofó de Nicola Porcella ahora que “Guerreros México” habría llegado a su fin. “Hasta Esto Es Guerra México is game over, ya no están, se acabó. ¿Nicola Porcella qué vas hacer allá? Te he visto en tu foto con tu carro..¿algo más?”, le dijo al capitán histórico. Por su parte, Gian Piero Díaz metió su cuchara para decir: “Se va ir a EEG Puerto Rico y cuando se acabe, se ira a EEG Colombia y cuando termine, se va ir a Bolivia, luego acá”. | VIDEO: América Televisión.