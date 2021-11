Johanna San Miguel se quebró al hablar sobre su regreso a “Esto Es Guerra”. Con la voz un poco entrecortada, recordó cómo le dijo adiós al programa y como retornó. Además, remarcó que para ella no representa un trabajo, pues lo disfruta. “De hecho era un anhelo, un pendiente que tenía, así que regresar a Esto Es Guerra es como un regalo, de verdad que sí porque siento que es algo que yo tenía que hacer. La manera en que yo me fui, fue muy fuerte y he regresado contenta. Es una bendición trabajar en algo que te gusta”. | VIDEO: América TV