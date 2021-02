¡SE MUERE DE AMOR! Jota Benz se animó a confesar detalles inéditos de su relación con Angie Arizaga. El chico reality reveló que no descarta casarse y formar una familia con la popular “Nerita” en un futuro cercano. “Si tomamos la decisión de casarnos mañana o pasado, voy a ser el mejor esposo del mundo. Y si me toca ser papá mañana o pasado, voy a ser el mejor papá del mundo. No me pongo planes ni digo lo haría porque va a llegar cuando tenga que llegar”, aseguró el también cantante en ‘En Boca de Todos’. (Video: América TV).