Julián Zucchi se resistió a tomar los batidos preparados con la placenta de Yiddá Eslava, quien dio a luz a su segundo hijo por cesárea el pasado jueves 29 de octubre. Aunque al principio no estuvo muy convencido, luego de probarlo dijo que sabía “rico”. “Un traguito no más... está rico, pero me da impresión, esto salió de adentro de tu cuerpo", dijo el argentino.